Bingöl'de 4 düdüklü tenceredeki 80 kilo EYP imha edildi - Haberler

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Bingöl'de 4 düdüklü tenceredeki 80 kilo EYP imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de 4 düdüklü tenceredeki 80 kilo EYP imha edildi

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK tarafından toprağa gömülü vaziyette 4 adet düdüklü tencere içindeki toplamda 80 kilo el yapımı patlayıcı (EYP), jandarma tarafından imha edildi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK tarafından toprağa gömülü vaziyette 4 adet düdüklü tencere içindeki toplamda 80 kilo el yapımı patlayıcı (EYP), jandarma tarafından imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 4 farklı noktada bulunan 4 adet düdüklü tencere içerisinde toplam 80 kilogram ağırlığında EYP düzeneğinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Ele geçirilen EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.

Jandarmanın bölgedeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Bingöl, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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