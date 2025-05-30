Bingöl'de 4 Bin 763 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de 4 Bin 763 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, 29 Mayıs 2025 tarihinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde imal etmek amacıyla yasa dışı olarak ekilmiş 4 bin 763 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Adli işlemler başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 4 bin 763 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 29 Mayıs 2025 günü Genç ve Solhan ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 farklı noktada toplam; 4 bin 763 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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