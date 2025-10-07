Bingöl'de 35 Firari Yakalandı: Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları

Bingöl'de son bir hafta içerisinde yapılan polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada toplam 35 firari yakalandı.

Bingöl'de güvenlik güçleri güvenlik ve asayişin sağlanması için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 220 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 8 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve şarjörü, 3 adet av tüfeği, 8 adet fişek, 205 paket kaçak sigara, 29 adet tarihi eser niteliğinde parça, 1 adet mühür ele geçirildi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Bir hafta içinde toplam 69 bin 17 şahıs sorgulanırken aranan 41 şahsın tespit edildi. Ayrıca 16 bin 32 araç denetlenirken bin 415 araca cezai işlem uygulandığı ve 115 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Öte yandan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8, ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 27 kişi olmak üzere toplam 35 firarinin yakalandığı aktarıldı. - BİNGÖL