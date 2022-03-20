Bingöl'de 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Haberler

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Bingöl'de 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Bingöl'de yol kontrol noktasında jandarma tarafından durdurulan bir araç içinde 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de yol kontrol noktasında jandarma tarafından durdurulan bir araç içinde 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Küpar Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamada bir araç durdurulmuş olup Okşan isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirilerek (1) şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Bingöl, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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