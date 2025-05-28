Bingöl'de 330 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 330 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 27 Mayıs 2025 günü Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 330 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL