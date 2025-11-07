Bingöl'de 33 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 33 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçeve, 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 33 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve muhtelif suçlardan aranan zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL