Bingöl'de 3 Bin 483 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de 3 Bin 483 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 3 bin 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 bin 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçe kırsalında 2 farklı noktada operasyon icra edildi. Çalışmalar neticesinde 3 bin 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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