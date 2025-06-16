Bingöl'de 3 Bin 483 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 3 bin 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 bin 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçe kırsalında 2 farklı noktada operasyon icra edildi. Çalışmalar neticesinde 3 bin 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa