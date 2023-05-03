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Bingöl'de 3 bin 340 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de 3 bin 340 kök kenevir ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 340 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 340 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan operasyonel faaliyetler çerçevesinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonunda 3 bin 340 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Bingöl 3. Sayfa Haberler

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