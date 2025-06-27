Bingöl'de 3.4 Gram Esrar Ele Geçirildi
Bingöl'de yapılan bir üst araması sonrasında 3.4 gram esrar ele geçirilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de üzerinde yapılan aramada 3.4 gram esrar ele geçirilen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı mahalle bekçilerince şüpheli şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan üst aramasında 3.4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa