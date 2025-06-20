Bingöl'de 29 Bin Kök Kenevir ve 13 Bin Kök Skunk Ele Geçirildi

Bingöl'de 29 Bin Kök Kenevir ve 13 Bin Kök Skunk Ele Geçirildi
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda, Genç ilçesi kırsalında toplamda 29 bin 640 kök kenevir ve 13 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Adli işlemlere başlandı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 29 bin 640 kök kenevir ve 13 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 19 Haziran 2025 günü yapılan çalışmalar neticesinde 16 farklı noktada toplam; 29 bin 640 kök kenevir bitkisi ile 13 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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