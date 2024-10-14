Bingöl'de 280 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 280 bin 800 dal bandrolsüz makaron ele geçirilirken bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan bir aramada, 10 bin dal içi doldurulmuş makaron ve 270 bin 800 dal içi boş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçundan 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL