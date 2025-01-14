Bingöl'de 27 Firari Yakalandı
Bingöl'de yapılan operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan toplam 27 kişi yakalanarak adli sürece yönlendirildi.
Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 27 kişi yakalandı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle arama kaydı bulunan 13 ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 14 olmak üzere toplamda 27 firarinin yakalandığı belirtildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa