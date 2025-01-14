Bingöl'de 27 Firari Yakalandı

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 27 kişi yakalandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle arama kaydı bulunan 13 ve ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 14 olmak üzere toplamda 27 firarinin yakalandığı belirtildi. - BİNGÖL