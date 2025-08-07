Bingöl'de 23 Bin Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Bingöl'de 23 Bin Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de jandarma ekipleri, Genç ilçe kırsalında düzenledikleri operasyonla toplam 23 bin 213 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 farklı noktada toplam 23 bin 213 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 5 farklı noktada toplam; 23 bin 213 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.