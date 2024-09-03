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Bingöl'de 225 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda üç farklı noktada 225 kök kenevir bitkisi bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ile mücadelesi devam ediyor.

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında üç farklı noktada 225 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 3 farklı noktada toplam 225 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde ile mücadelesi halkımızın desteği ile devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Jandarma Kenevir 3-sayfa Güncel

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