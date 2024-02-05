Bingöl'de 21 Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ve polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda 21 uyuşturucu madde ele geçirildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında ele geçirdiği uyuşturucu miktarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Usta, uyuşturucu illetini Bingöl'ün gündeminden çıkaracaklarının altını çizdi.

Vali Usta, "Siz kıymetli Bingöllü hemşehrilerimin de destekleriyle zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. 'Uyuşturucu illetini bu şehrin gündeminden çıkaracak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu beladan kurtaracağız' dedik. Hamdolsun emin adımlarla hedefimize yürüyoruz. 29 Ocak - 5 Şubat 2024 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce; 18 kilo 600 gram esrar maddesi, 2 kilo 411 gram toz esrar, 11 gr kubar esrar, 5 gr metamfetamin, 4 gr bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Çocuklarımızın sağlık, huzur ve mutluluk dolu yarınlarını bu illetten kurtarmak için fedakarca çalışan mesai arkadaşlarıma ve destekleri için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL