Bingöl'de 21 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de 21 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı
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Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonla, 19 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında 21 farklı suç kaydı bulunan bir şahıs tutuklandı.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında 21 farklı suç kaydı ile 19 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Cinayet Büro ekipleri tarafından tutuklunun kaçması, birden fazla kişi tarafından yağma suçlarından ve 21 farklı olaydan suç kaydı olan 19 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan şahıs yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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