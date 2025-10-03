Bingöl'de 20 Yıl Hapis Cezası Alan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığına bağlı Genç İlçe J.K.lığı ve JASAT ekiplerimizce, Genç mülki sınırları içerisinde 01 Ekim 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve fiziki takip sonucunda; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL