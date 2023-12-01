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Bingöl'de 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Bingöl'de uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekipleri "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçunda hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.B'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Bingöl JASAT Güvenlik Operasyon 3. Sayfa Haberler

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