DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den 'Rusya' şartı

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

Bingöl'de 20 Suç Kaydı Olan Zanlı Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından yakalanan zanlı, toplamda 32 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası ile 20 suç kaydına sahip.

Bingöl'de 20 suç kaydı bulunan ve 32 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklama, "Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 2 ayrı dosya, 'Kamu Kurumundan Hırsızlık' suçundan 1 dosya, 'Kullanmak için Uyuşturucu Madde veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma' suçundan 1 dosya, 'Kasten Yaralama' suçundan 2 ayrı dosya, 'Ruhsatsız ateşli silahlar veya mermileri taşıma, bulundurma veya satın alma' suçundan 1 dosya olmak üzere 20 suç kaydı ve 7 ayrı dosyadan toplamda 32 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası olan şahıs yakalanmış olup, adli işlemler akabinde Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

ATM'lerde yeni dönem! Kameralar tanımazsa para çekilemeyecek
img

11 kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı
img

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı

Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
Basit sanılan bu hastalığa dikkat! Kalıcı işitme kaybına neden oluyor

Basit sanılan bu hastalığa dikkat! Kalıcı işitme kaybına neden oluyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.