Bingöl'de 20 Suç Kaydı Olan Zanlı Yakalandı

Bingöl'de 20 suç kaydı bulunan ve 32 yıl 3 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklama, "Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 2 ayrı dosya, 'Kamu Kurumundan Hırsızlık' suçundan 1 dosya, 'Kullanmak için Uyuşturucu Madde veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma' suçundan 1 dosya, 'Kasten Yaralama' suçundan 2 ayrı dosya, 'Ruhsatsız ateşli silahlar veya mermileri taşıma, bulundurma veya satın alma' suçundan 1 dosya olmak üzere 20 suç kaydı ve 7 ayrı dosyadan toplamda 32 yıl 3 ay 28 gün hapis cezası olan şahıs yakalanmış olup, adli işlemler akabinde Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL