Bingöl'de 2 Bin 860 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 farklı noktada 2 bin 860 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 4 farklı noktada toplam 2 bin 860 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL