Bingöl'de 2 Bin 200 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen faaliyet kapsamında 6 farklı noktada 2 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 farklı noktada toplam 2 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL