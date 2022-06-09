Bingöl'de 16 bin lira değerinde sigara çalan hırsız yakalandı - Haberler

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Bingöl'de 16 bin lira değerinde sigara çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de 16 bin lira değerinde sigara çalan hırsız yakalandı

Bingöl'de bir iş yerinden yaklaşık değeri 16 bin lira olan 350 paket sigara çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Bingöl'de bir iş yerinden yaklaşık değeri 16 bin lira olan 350 paket sigara çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, merkez Bahçelievler Mahallesi Genç Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinden 16 bin lira değerinde çeşitli markalarda 350 paket sigara ve çok miktarda meşrubat çalınması olayını gerçekleştiren şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayına karışan şahıs aynı gün yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bingöl 3. Sayfa Haberler

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