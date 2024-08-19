Bingöl'de 153 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince araziye gizlenmiş vaziyette 153 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında araziye gizlenmiş vaziyette net ağırlığı 153 kilo 680 gram olan kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - BİNGÖL