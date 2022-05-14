Bingöl'de 151 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Bingöl'de 151 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de 151 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araç içinde 151 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araç içinde 151 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan aramada 151 kilo 800 gram tütün ve 198 adet yaprak sigara kağıdı ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Tragger, Bingöl, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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