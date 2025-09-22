Bingöl'de 150 Bin Kişi Sorgulandı, 72 Firari Yakalandı

Bingöl'de emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 150 bin şahıs sorgulanırken, firari olan 72 şüpheli yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, kentte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, 8-25 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 150 bin 69 şahıs sorgulandı. Ayrıca 31 bin 739 araç denetlenirken 3 bin 28 araca cezai işlem uygulandı ve 181 araç trafikten men edildi. Aynı zamanda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 58 şahıs olmak üzere 72 firarinin yakalandığı bildirildi.

Çalışmalarda 109 kilo esrar, 10,09 gram kokain, 0,85 gram metamfetamin, bin 975 adet uyuşturucu hap, 10 tabanca, 5 av tüfeği, 137 fişek, 221 kök kenevir, 740 kilo kıyılmış tütün ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdiği aktarıldı. - BİNGÖL