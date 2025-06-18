Bingöl'de 15 Bin 300 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de 15 Bin 300 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 15 bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasadışı ekimlerin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, kenevirler imha edilirken adli işlemlere de başlandığı bildirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 15 bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 5 farklı noktada toplam 15 bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken savcılık talimatıyla adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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