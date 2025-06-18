Bingöl'de 15 Bin 300 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 15 bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 5 farklı noktada toplam 15 bin 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken savcılık talimatıyla adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL