Bingöl'de 13 yıldır firari olan şahıs yakalandı

Bingöl'de 4 ayrı suçtan aranan ve 13 yıldır firari durumda olan şahıs, Genç ilçesine bağlı köydeki bir evde yakalandı. Şahıs, yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de 4 ayrı suçtan aranan ve 13 yıldır firari durumda olan şahıs, Genç ilçesine bağlı köydeki bir evde yakalandı. Şahıs, yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde adam öldürme ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçları da dahil 4 ayrı suçtan aranan ve 13 yıldır firari durumda olan H.G. isimli şahıs yapılan operasyon sonucu Genç ilçesi Yaz Konağı köyünde saklandığı evde yakalanmıştır. Evde yapılan aramada 1 adet Glock marka ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 15 adet fişek, 1 adet Nirvana marka ruhsatsız av tüfeği ve 2 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. H.G. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL