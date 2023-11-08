Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bingöl'de 13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de 13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de 4 ayrı suçtan aranan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda evinde yapılan aramada ise çeşitli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.