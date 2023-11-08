Bingöl'de 13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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Bingöl'de 4 ayrı suçtan aranan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda evinde yapılan aramada ise çeşitli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bingöl'de 4 ayrı suçtan 13 yıldır aranan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin adresini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, firari hükümlü Genç ilçesine bağlı Yaz Konağı köyündeki evinde yakalandı.
Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör, 15 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve 2 kilo 72 gram kubar esrar ele geçirildi.
H.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa