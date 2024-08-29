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Bingöl'de 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 12 kilo 460 gram esrar maddesi ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ile mücadelesi devam ediyor.

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 12 kilo 460 gram esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Valilikten yapılan çalışmada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı İsth. Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında net ağırlığı 12 kilo 460 gram olan kubar esrar maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli İ.E. isimli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ile mücadelesi halkımızın desteği ile devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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