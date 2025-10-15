Haberler

Bingöl'de 11 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Karlıova İlçe J.K.lığı, JASAT ve İsth.Ş.Md.lüğü ekiplerimizce; Karlıova ilçe kırsalında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve fiziki takip sonucunda; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak ile Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

