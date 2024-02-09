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Bingöl'de 11 Şahıs Yakalandı

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Bingöl'de yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 11 şahıs yakalandı. Denetimlerde silah ve mühimmat ele geçirildi, idari para cezaları uygulandı.

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 11 şahıs yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 5-8 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 649 şahıs ve 289 araç sorgusu yapıldı. Denetimlerde 2 adet tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 10 adet kartuş ele geçirilirken, 295 bin lira idari para cezası yazıldı. Ayrıca 3 yıl 11 ay 15 gün, 3 yıl 10 ay 10 gün, 1 yıl 10 ay 6 gün ve 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 5 kişi ile hakkında zorlama hapis cezası olan 1 kişi ve çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yakalandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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