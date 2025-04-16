Bingöl'de 11 Gram Bonzai Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltında

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 11 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Solhan İlçe J.K.lığı ve İsth.Ş.Md.lüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik 14 Nisan 2025 tarihinde icra edilen yol aramasında, araç içerisindeki şahısların şüpheli hareketler sergilemesi sonucu şahısların üzerinde yapılan aramada; 11 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilmiş ve 4 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL