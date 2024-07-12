Bingöl'de 11 Bin Kök Kenevir ve 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince icra edilen faaliyetler çerçevesinde 11 bin kök kenevir bitkisi ve 2 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç ilçe kırsalında ve Solhan ilçesi yol kontrol noktasında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 farklı noktada toplam 11 bin 835 kök kenevir bitkisi ve 2 kilo esrar maddesi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL