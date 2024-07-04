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Bingöl'de 105 Bin Kök Kenevir ve 13 Bin Kök Skunk Bitkisi Ele Geçirildi

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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, 13 farklı noktada 105 bin kök kenevir ve 13 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, 13 farklı noktada 105 bin kök kenevir ve 13 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ve merkez ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 13 farklı noktada toplam 105 bin 895 kök kenevir bitkisi ve 13 bin 385 kök skunk bitkisi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde ile mücadelesi halkımızın desteği ile devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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