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Bingöl'de 10 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hırsızlık suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı. Ayrıca, yapılan faaliyetler sonucunda 930 gram kubar esrar ele geçirildi ve 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca suç ve suçluyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.B isimli şahıs yapılan operasyon sonucunda yakalanmıştır. E.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca hafta içerisinde icra edilen faaliyetler neticesinde 930 gram kubar esrar yakalanmış olup 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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