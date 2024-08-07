Bingöl'de 1 Haftada 7 Hektarlık Alan Yangınlarla Yok Oldu

Bingöl'ün farklı bölgelerinde 1 hafta içinde çıkan yangınlarda 7 hektarlık alan yandı.

Orman İşletme İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Bingöl'de son 1 haftada 3 orman yangını, 9 da orman dışı olmak üzere 12 yangın çıktığı öğrenildi. Bu yangınlarda 2 hektar alanın orman yangınlarında, 5 hektar alanın ise orman dışı yangınlarda yandığı belirtildi.

Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerinin yangınlara karşı teyakkuzda olduğu bildirildi. - BİNGÖL