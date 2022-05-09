Bingöl'de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi - Haberler

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Bingöl'de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de 1 ayda 74 trafik kazası meydana geldi

Bingöl'de 2022 Nisan ayı içinde toplamda 74 trafik kazası meydana geldi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de 2022 Nisan ayı içinde toplamda 74 trafik kazası meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2022 Nisan ayı kaza verilerini paylaştı. Paylaşılan verilerde, Bingöl genelinde Nisan ayı içinde 36 ölümlü-yaralanmalı ve 38 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplamda 74 kazanın meydana geldiği bilgisi yer aldı.

Nisan ayı içindeki kazalarda hayatını kaybeden olmazken, 61 kişinin de yaralandığı bildirildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Bingöl, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

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