Bingöl haberleri: Otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu Bingöl haberleri... Otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savrulduKAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde, karşıdan karşıya geçmekte olan genç kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde, karşıdan karşıya geçmekte olan genç kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın, hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savrulurken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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