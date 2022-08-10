Son dakika haberleri... İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Batman'da toprağa verildi Son dakika gündem haberine göre İstanbul Küçükçekmece ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Batmanlı genç, Kozluk ilçesinde toprağa verildi. İstanbul Küçükçekmece ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Batmanlı genç, Kozluk ilçesinde toprağa verildi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kurye olarak çalışan Batman'ın Kozluk ilçesi nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Ali Ataç, dün akşam saatlerinde iş çıkışı evine dönerken, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan 21 yaşındaki kurye olay yerinde feci şekilde can verdi. Ataç'ın cenazesi Batman'ın Kozluk ilçesine getirilerek Alıçlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. (Emrullah Işık/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Küçükçekmece İstanbul Batman 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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