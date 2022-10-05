Bingöl 3. sayfa haberleri | Genç kadın çılgına döndü, taşla otomobile saldırdı

Antalya'da sinir krizi geçiren genç bir kadın, hırsını park halindeki otomobilden çıkardı. Otomobile taşla saldırıp camlarını kıran kadın, etraftakilere de tepki göstererek olay yerinden ayrıldı.

Olay, Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen genç bir kadın, tartıştığı kişiye sinirlenip sokakta park halindeki aracın yanına geldi. Eline aldığı taşla otomobilin önce ön kaportasına vuran kadın, ardından aracın camına vurmaya başladı. Cam kırıldığı esnada kendisini uyaran bir kişiye küfürler savuran kadın, 'Milleti kandırmaya devam et sen' diyerek olay yerinden ayrıldı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, genç kadının öfkesinin sebebi merak konusu oldu. - ANTALYA