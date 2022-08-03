Bingöl 3. sayfa haberleri | Denize giren 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl 3. sayfa haberleri | Denize giren 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi

Bingöl 3. sayfa haberleri | Denize giren 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi

Edinilen Bingöl haberine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 - Güncelleme:

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, 17.00 sıralarında meydana geldi. Karşıyaka dolgu alanı sahilinden denize giren yabancı uyruklu gençler, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gençlerin sahilde çırpındıklarını fark eden vatandaşlar tarafından 2 genç de denizden çıkarıldı. Gençlerden birisinin çok su yuttuğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları gençleri ambulansla tedavi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title