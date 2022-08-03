Bingöl gündem haberleri: Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Bingöl gündem haberine göre Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Güncelleme:
Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.20 sıralarında merkez üssü Bingöl merkez olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa