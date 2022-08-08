Bingöl 3. sayfa haberi... Üzerine tomruk düşen genç hayatını kaybetti - Haberler

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Bingöl 3. sayfa haberi... Üzerine tomruk düşen genç hayatını kaybetti

Bingöl 3. sayfa haberi... Üzerine tomruk düşen genç hayatını kaybetti

Bingöl haberler... Sinop'un Ayancık ilçesinde ormanda çalıştığı sırada üzerine tomruk düşen genç hayatını kaybetti.

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Sinop'un Ayancık ilçesinde ormanda çalıştığı sırada üzerine tomruk düşen genç hayatını kaybetti.

Olay, Ayancık ilçesi Çangal Ormanı'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, orman kesim işlerinde çalışan 27 yaşındaki Hasan Yılmaz, Çangal Ormanı'nda tomruk kesiminde çalıştığı esnada, kamyondan üzerine tomruk düştü. Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesi sonrası Yılmaz'ın cenazesi, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayancık Sinop 3. Sayfa Haberler

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