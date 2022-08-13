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Bingöl 3. sayfa haberi | Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı

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Bingöl 3. sayfa haberi | Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı

Bingöl 3. sayfa haberi | Balıkesir'in Gönen ilçesinde neye öfkelendiği anlaşılamayan bir genç kız ortalığı birbirine kattı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde neye öfkelendiği anlaşılamayan bir genç kız ortalığı birbirine kattı. Konteynırları devirip seyir halindeki araçlara tekme atan kız, çevrecilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

Çöp konteynırlarını deviren araçlara tekme atarak saldırgan tavırlar sergileyen genç kızın kim olduğu yada neden böyle bir tavır sergilediği anlaşılamadı. Öfkesini alamayan genç kız bir büfenin önündeki boş kasaları yola savurdu. Yoldan geçen insanlara hakaretler eden ve araçlara tekmeler atan kız bir süre sonra gözden kayboldu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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