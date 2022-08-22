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Bingöl 3. sayfa: Bingöl'de otluk alanda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

3. Sayfa Haberleri

Bingöl haber... Bingöl'de otluk alanda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı Bingöl'de otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Bingöl'de otluk alanda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

BİNGÖL - Bingöl'de otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Olay öğlen saatlerinde Ekinyolu bölgesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Ekinyolu bölgesindeki otluk alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine Orman İşletme, Bingöl Belediyesi İtfaiye ekipleri, Ilıcalar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sürerken, söndürme çalışmalarına jandarma ve vatandaşların da katıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - 3. Sayfa

İtfaiye Bingöl 3. Sayfa Haberler

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