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Bingöl 3. sayfa: Bingöl polisinden "Kadına El Kalkamaz" çalışması

3. Sayfa Haberleri

Bingöl 3. sayfa: Bingöl polisinden 'Kadına El Kalkamaz' çalışması

Bingöl haber: Bingöl Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara "Kadına El Kalkamaz" broşürü dağıtıp, KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara "Kadına El Kalkamaz" broşürü dağıtıp, KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından, merkez Dörtyol mevkii üzerinde bayanlara yönelik İçişleri Bakanlığı talimatı ile "Kadına El Kalkamaz" broşürünün tanıtımı ve dağıtımını gerçekleştirdi. KADES uygulamasının da tanıtılması amacıyla oluşturulan stantta, uygulamanın indirilip telefona yüklenmesi, kayıt olunma ve kullanılması, ihbar aşaması ve müdahale süreci, tek tuşla ulaşım kolaylığı gibi bilgiler broşürlerle de desteklenerek anlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bingöl KADES 3. Sayfa Haberler

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