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Bindikleri motosiklet iki gence mezar oldu

Bindikleri motosiklet iki gence mezar oldu

Osmaniye'de motosiklet ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan iki genç hayatını kaybetti.

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Osmaniye'de motosiklet ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan iki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Osmaniye-Kadirli yolu Kesmeburun köyü civarında meydana geldi. Gencay Kurtoğlu ve yakın arkadaşı Osman Demircioğlu'nun bulunduğu motosiklet, traktörle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Gencay Kurtoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Osman Demircioğlu ise ambulansla Osmaniye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Osman Demircioğlu da kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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