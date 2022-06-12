Bindikleri ATV'de birbirleriyle çarpışan Alman turistler yaralandı - Haberler

Bindikleri ATV'de birbirleriyle çarpışan Alman turistler yaralandı Bindikleri ATV'de birbirleriyle çarpışan Alman turistler yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatillerinin son gününde ATV turu yapmak isteyen Alman turistler birbirleri ile çarpışınca yaralandı. Bindikleri ATV'de birbirleriyle çarpışan Alman turistler yaralandı ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatillerinin son gününde ATV turu yapmak isteyen Alman turistler birbirleri ile çarpışınca yaralandı. Kaza; turizm yolunda Çolaklı istikametinden Evrenseki istikametine seyir halindeki Marcel B.'nin kullandığı 07 ATB 725 plakalı ATV ile Sven S.'nin kullandığı 07 ARC 140 plakalı ATV'nin birbirine çarpması sonucunda meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar kaza yapan turistlere yardıma koşarken, hafif yaralanan 2 arkadaş olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alman turistlerin aileleriyle birlikte Türkiye'ye Çolaklı'ya tatile geldikleri, tatillerinin son gününde ATV kiralayarak tura çıktıkları, aileleriyle çıktıkları turu bitirdikten sonra, ailelerini otele bırakıp son bir tur atmaya çıktıkları bildirildi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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