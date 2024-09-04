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Piyade Binbaşı Osman Ayan Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde Kalp Krizi Sonucu Şehit Düştü

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Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde intikal esnasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan, hastaneye sevk edilmesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 2 çocuk babası Ayan'ın acı haberi Yalova'daki ailesine verildi. Şehidin cenazesinin İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde intikal ederken kalp krizi sonucu şehit düşen Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın Yalova'da yaşayan ailesine acı haber verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde, bugün icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan Piyade Binbaşı Osman Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 2 çocuk babası Osman Ayan'ın Yalova Üniversitesi MYO'da öğretim üyesi görevlisi eşi Dr. Nazan Ayan'a verildi. Yalova Valiliği, Karamürselbey Eğitim Merkezi Garnizon Komutanlığı, Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'nden oluşan heyet, aileyi evinde ziyaret ederek üzücü haberi paylaştı. Öte yandan ilk bilgilere göre şehidin cenazesi İstanbul'da defnedileceği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa yalova

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