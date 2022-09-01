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Binaya kurşun yağdırdılar

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da, 4 katlı bir bina kurşunların hedefi oldu.

Adıyaman'da, 4 katlı bir bina kurşunların hedefi oldu. Motosikletle gelip binaya kurşun yağdıran şahıslar kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi, 704 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın önüne motosikletle gelen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 şahıs, yanında getirdikleri silahla binaya rastgele ateş etti. Silahtan çıkan mermiler binanın duvarlarına ve 2. katta bulunan dairenin de camlarına isabet etti. Gecenin sessizliğini yaptıkları silahlı saldırıyla bozan kimliği belirsiz iki şahıs, geldikleri motosikletle de kaçarak kayıplara karıştı. Büyük panik ve korkuyu bir anda yaşayan mahalle ve bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri aynı zamanda boş mermi kovanlarında da çalışma gerçekleştirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı, maddi hasarın yaşandığı olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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